La cachanilla Clarissa Walls brilló en la Copa Telmex 2022

MEXICALI, Baja California. La futbolista mexicalense Clarissa Walls representó a Baja California en el Nacional de Copa Telmex 2022, que se disputó del 31 de octubre al 3 de noviembre en San Luis Potosí.

Walls, quien es originaria del Cóndor, se desempeña en la posición de delantera y media derecho en el equipo Amadas FC.

Sobre ser la única futbolista cachanilla en representar a la capital bajacaliforniana en esta competencia, Clarissa se mostró muy contenta y emocionada.

Siempre es una experiencia muy amena participar en este Nacional, conoces otros aires y disfrutas estar con nuevas jugadores, también es algo estresante porque el sistema de juego es ganar o ganar”, aportó.

De igual manera, Clarissa tiene claro que el camino fue complicado para llegar a la etapa Nacional.

“Sin duda alguna fue muy complicado llegar aquí, ya que no tuvimos el apoyo de nuestra delegación, así que una vez llegado aquí nos pusimos en marcha, solo pudimos venir 11 jugadoras y los 5 partidos los jugamos así sin cambios”, resaltó.

Finalmente, Walls lamentó no poder lograr el objetivo de levantar el título, ya que Baja California perdió en la final 2-1 con la Ciudad de México.

“Lamentablemente no logramos el objetivo, pero no se pierde se aprende y eso no nos detiene para venir por todo el año que viene”, concluyó.