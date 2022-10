"La Niña" buscará convertirse en la primera mujer cachanilla en ganar un Campeonato Mundial

MEXICALI, Baja California. Con el objetivo de convertirse en la primera mujer mexicalense en ser campeona del mundo dentro del boxeo, Naylea “La Niña” Sanabia (11-4, 5KO`s) buscará el Campeonato Súper Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra la argentina Clara Lescurat (7-0, 3KO´s).



Dicho combate está pactado a diez asaltos y se estará celebrando en el Casino de Buenos Aires en Argentina a partir de las 18:00 horas, tiempo de Baja California, el próximo viernes 28 de Octubre.



Naylea comenzó su historia en el deporte de los puños desde hace 13 años con la finalidad de experimentar cosas nuevas, por lo que ingresó a entrenar al Gimnasio de Ricardo “Piolo” Castillo, donde realizó su carrera amateur.

“En mi familia no hay boxeadores, ni deportistas yo fui la primera y es algo que salió de mí, todo comenzó en el Gimnasio del “Piolo” por los rumbos de Villas del Rey, en este entonces ese gimnasio estaba de moda, me animé y me gustó”, compartió “La Niña”.



De igual manera, la deportista originaria de “Villas” recordó lo complicado que ha sido el camino dentro de este deporte.

Ante este combate en puerta, Naylea se dijo contenta por tener la posibilidad de convertirse en la primera mujer cachanilla en ser campeona mundial, aunque aseguró que esta noticia fue sorpresiva para ella.“Para ser sincera si es algo que me cayó de sorpresa, yo se supone que tenía un compromiso con la promotora Líder Promotions, ahorita estoy algo nerviosa porque será la primera vez que peleare fuera de México, pero son esos nervios de los buenos”, compartió la pugilista de 24 años de edad.Sin duda alguna, esta pelea se convertirá en la más importante en lo que va de la carrera de Naylea Sanabia, por lo que tendrá que enfrentarla como lo que es, por ello se prepara en el Gimnasio Pancho Villa con el entrenador Alberto Ramos.Así mismo, Sanabia destacó no tener miedo de disputar este campeonato en casa de su rival, a la cual, la pugilista cachanilla aseguró que la tiene bien estudiada.“Por una parte no me preocupa ir hasta Buenos Aires por ese cinturón, yo sé que ella tiene la experiencia pero yo tengo de mi lado la juventud y esas ganas de ir a ganar, sé que es una peleadora que va hacia adelante y que suelta muchos golpes curvos”, aseguró la boxeadora de 24 años de edad.Finalmente la pugilista cachanilla agradeció por todas las muestras de apoyo, tanto de su familia como de sus amistades.