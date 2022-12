Juan ha sentido un frío más intenso este año

El señor Juan Ruelas de 71 años, lleva más de 16 años viviendo solo en un domicilio de la colonia Esperanza, su casa es de adobe por lo que en ocasiones entra el viento helado por algunos agujeros que se hicieron con el tiempo.

“Las mañanas han estado muy heladas, este año el frío se desató muy feo, el año pasado no estuvo así, tengo solo dos chamarras y el año pasado no me las puse porque no sentí tanto frío” expresó.

Juan cuenta con tres hijos pero dos viven fuera de la ciudad y el otro muy pocas veces lo ve, en ocasiones lo visitan en las fechas decembrinas, pero no todos los años como él quisiera.

Los vecinos han sido su apoyo para no estar solo en estas fechas, le brindan comida o incluso lo llegan a invitar a su casa para que pase momentos amenos con más gente.

Fue en 1977 cuando decidió dejar su natal Sinaloa para venirse a estudiar a la Universidad Autónoma de Baja California en la carrera de arquitectura, pero no logró egresar debido a que tuvo que comenzar a trabajar.

Unos años estuvo trabajando en empresas de la localidad, pero ante la necesidad se vio obligado a cruzar a los Estados Unidos para obtener mejores ingresos aunque solo duró dos años allá.

“Ya me he acostumbrado a estar solo porque ya son muchos años, afortunadamente muchos de los vecinos se han hecho mis amigos y constantemente convivo con ellos, aún no sé cómo pasaré esta Navidad” finalizó.

Si desea ayudar al señor Juan su domicilio es Callejón Sinaloa 450 colonia Esperanza.

Si desea apoyarlo puede acudir a las instalaciones de LA CRÓNICA, ubicadas en la avenida de la Patria #952, colonia Centro Cívico, también puede llamar al número 5574801.