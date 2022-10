Joven sanfelipense vende animales de granja para pagar sus estudios

El joven Miguel Angel originario del puerto de San Felipe se encuentra vendiendo animales de granja para poder pagar la carrera de gastronomía en la Universidad de Navojoa, Sonora.

El sanfelipense padece el Trastorno de Déficit de Atención (TDA) pero a pesar de eso ha buscado la manera de salir adelante y superarse por lo hace un mes decidió dejar su lugar de origen para poder ir a una universidad donde le reforzarán sus valores e ideales.

“Ahorita no tenemos dinero, mi mamá no tiene trabajo allá en San Felipe, por eso decidimos vender algunos animales para poder pagar mi siguiente semestre, antes de irme vendía postres para pagar el primer semestre”, expresó Miguel.

Los animales que vende son pollos, gallinas y patos, incluso hasta algunas plantas de la región, la familia de Miguel Angel nunca utilizó a las gallinas para consumo, algunas solo para la venta de huevo.

Los animales tienen un gran valor sentimental para Miguel debido a que desde niño se ha encariñado con ellos, sin embargo, sus animales consentidos no están a la venta porque él espera volver a verlos cuando regrese a casa, tal es el caso de las gallinas y gallo llamados Ceniza, Sol, Roja y Pelón.

“Esas gallinas las iban a sacrificar pero yo evite que hicieron crueldad animal con ellas, yo las quise para poder cuidarlas, pero por cuestiones económicas me veo en la necesidad de venderlas pero se que otra gente les va dar cariño”, comentó Miguel Angel.

“Yo quiero decirle a la gente que no hay impedimento para no lograr nuestros sueños, si se me dificultan algunas cosas, pero eso no quiere decir que yo no quiera superarme, quiero demostrarme a mí mismo y otras personas, enseñarles que tener un trastorno no es un impedimento para salir adelante”, dijo.

Miguel solicitó a la gente que vaya a comprar sus animales que les den el trato que merecen, argumentando que los animales también merecen un trato digno como los humanos y sobre todo les den mucho amor como el en su momento se los dio.

Además el joven planea terminar los ocho semestres de la carrera para comenzar otra, la siguiente sería médico veterinario ya que su sueño es tener una finca para poder criar muchos animales.

“Espero que me apoyen porque quiero salir adelante con mi esfuerzo y mi empeño, yo sé que todos podemos cumplir nuestros sueños”, finalizó Miguel Angel.

Los números para la compra de algunos animales son: (686) 577 09 34 y (653) 164 34 20.