Joven denuncia acoso por docente de la Escuela Normal Nocturna

La joven Katia Sánchez alumna de séptimo semestre de la Benemérita Escuela Normal Urbana Nocturna del Estado exige justicia a las autoridades tras ser hostigada sexualmente por un docente de la institución educativa.

Fue el día martes 31 de mayo del año en curso alrededor de las 9:30 de la noche cuando el docente le solicitó a la alumna que se dirigieran al salón de medios para verificar los espacios sobre un evento que se realizaría en próximos días, al estar los dos solos en el aula, el docente aprovechó para abrazarla de manera irrespetuosa por varios segundos.

“No supe como reaccionar, me dio mucho miedo y mucha ansiedad”, comentó Katia.

El docente la soltó al momento de percatarse que otra alumna los estaba viendo, por lo que Katia aprovechó para ir por sus cosas y salir inmediatamente de las instalaciones de la escuela.

Al día siguiente de los hechos, Katia recibe una llamada de la pareja del docente para citarla en una cafetería de la ciudad, durante el encuentro la pareja del docente le muestra un documento a Katia, el cual le solicitó firmar para deslindar de toda culpa al docente, a lo que la alumna se negó y le tomó foto a dicho documento.

Te puede interesar: Despiden por acoso a maestro del Cobach plantel Vasconcelos

“Como consecuencia, me dejó secuelas académicas, la mayoría de los profesores son amigos del docente, por lo que comenzaron a ponerme 5 de calificación, cuando yo entregué todo en tiempo y forma”.

Los directivos del plantel la citaron en días posteriores para narrar los hechos de la noche del 31 de mayo, le mostraron su apoyo y le sugirieron que no asistiera al plantel para que no sufriera más hostigamientos por los profesores.

Foto: Daniel Reséndiz

Tras ser orientada, Katia acudió a la Fiscalía General del Estado el día 9 de junio para levantar una denuncia contra el docente por hostigamiento sexual, inmediatamente lleva la copia de la denuncia a la Dirección de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DESPE BC), en donde solo le responden que le darán seguimiento al caso.

A pesar de contar con una denuncia, las autoridades escolares no hicieron nada, por lo que el maestro siguió trabajando con normalidad en la institución educativa.

Por su parte, la afectada no regresó a la escuela por miedo a hostigamientos por parte del personal y compañeros, sin embargo, se vio afectada su situación académica por su ausencia escolar, por lo que tuvo que ser evaluada por una comisión externa.

“No se me hace justo que mis compañeros arremetan contra mi, se burlen o me difamen diciendo cosas que no son”, expresó Katia.

Katia espera que su caso no quede en abandono por parte de las autoridades debido a que han pasado más de tres meses de los hechos y se ha visto afectada académicamente y emocionalmente.

Madre de la víctima

“El docente debe de recibir una sanción, no puede estar ahí muy a gusto dando clases, ese tipo de actos deben de recibir una sanción por parte de autoridades y yo no sé por qué no lo han hecho”, expresó la madre de Katia.

La madre de familia invitó a los alumnos que pasen por un caso similar a que se lo comuniquen rápidamente a sus padres para que se dirijan con las autoridades y no se repitan más casos como este.

“Como madre de familia dejaba a mi hija en la Normal tranquila y segura porque nada iba a pasar, luego me encuentro con todo esto, me causa sentimientos encontrados, tristeza, desmotivación, yo nunca me imagine que algo así fuera a pasar en una escuela donde están formando docentes, en la cual un maestro es sinónimo de respeto, valores, educación y que pasen este tipos de cosas es indignante”, finalizó la madre de Katia.