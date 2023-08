Italia Bernal sigue abriéndose camino en los eventos Internacionales de Voleibol con México

Con la inspiración de sus abuelos y la ayuda de su padre Alfredo Bernal como su entrenador personal, la

voleibolista cachanilla Italia Bernal ha tenido un 2023 de ensueño ya que debutó en competencias internacionales juveniles con la Selección de México



La estudiante de quinto semestre de la Preparatoria 16 de Septiembre Campus Maestros Federales, recientemente defendió la casaca mexicana en el Campeonato Mundial Femenil Sub 19 que se desarrolló en Croacia del 1 al 10 de agosto.



En esta competencia, la selección azteca concluyó el certamen en el décimo octavo lugar, en la primera ronda finalizó en el último sitio del Grupo D donde cayeron ante Estados Unidos, Japón, Polonia, Corea y Serbia.



En las rondas de consolación, México venció a Alemania y a Canadá ambos cotejos por 3-0 para asegurar el lugar 18 de esta competición.



“Fue un sueño grandioso, el representar a mi país siempre será algo de orgullo, siempre el conocer nuevos países o ciudades te motiva a seguir dentro de este camino deportivo”, expresó Bernal.





Cabe resaltar, que la cachanilla llevó el gafete de capitán y fue la jugadora más pequeña de la Selección de México.



“No influye tanto la edad ya en una competencia internacional, solamente en ocasiones puede hacer diferencia lo mental, pero siendo honesta no fue algo complicado para mí, siendo o no siendo capitana trato de liderar al equipo”, aseguró.



En este 2023, la cachanilla de 17 años debutó en una competencia internacional fuera de territorio nacional, el pasado mes de mayo logró Plata en la Copa Panamericana Sub 19 que se desarrolló en Puerto Rico.



“El viajar con mi camiseta de México me motivó mucho, son cosas inolvidables, pero también el nivel que hubo en esta categoría fue algo muy fuerte, incluso puedo decirte que en la semifinal logré lo que actualmente es el mejor punto de mi carrera”, añadió.



Por otro lado, la cachanilla recordó las razones por lo que comenzó su camino dentro del voleibol desde los 10 años.



“Bueno mi mamá fue jugadora de voleibol y luego mi papá es entrenador, tenemos un legado en esta familia y además de que mis abuelos fueron olímpicos, más que nada fue el primer deporte que tuve en casa desde que nací”, explicó.





Actualmente, Italia vive su etapa de participar en los Juegos Conade con Baja California, además de representar a México en competencias juveniles.



“Cada certamen te deja algo de aprendizaje, sea nacional o internacional, aprendes algo nuevo que te deja mucha experiencia, jugar contra otros rivales también es positivo, entonces yo miro cada competencia como algo nuevo”, indicó.



De igual manera, la jugadora mexicana adelantó sus propósitos tanto deportivos como educativos.



“Me gustaría estudiar en una escuela de Estados Unidos, sobre todo en San Diego State o UCLA, ahí los equipos de voleibol en la División I son muy buenos y siento que nos pueden ayudar mucho para crecer dentro de este deporte”, argumentó Italia.



En lo deportivo, Bernal Martell mostró su agrado por competir en torneos en la unión americana, además de llegar a unos Juegos Olímpicos con la Selección de México.



“Las selecciones juveniles que hay aquí en México son buenas, lo único que creo que falta es confianza, vienen generaciones de 2007 o 2008 que son muy altas y pueden servir mucho, pero creo que la meta principal es llegar a Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028”, concluyó.





FICHA TÉCNICA



Nombre: Italia Bernal Martell

Fecha de nacimiento: 10 de agosto de 2006

Edad: 17 años.

Posición: Acomodadora

Estatura: 1.82 metros

Ídolo: Cristiano Ronaldo

Estudios: Administración de Empresas.



EVENTOS INTERNACIONALES:



Copa Panamericana Sub 19 en Puerto Rico 2023 (Plata)

Mundial Sub 19 Femenil Croacia 2023 (18vo)



NÚMEROS DE ITALIA EN EL MUNDIAL



Puntos Totales: 25

Puntos de Ataque: 10

Puntos de Bloqueo: 6

Puntos de Servicio: 9

Porcentaje de Puntos: 1.25%

AVG de Puntos: 0.75%

*Fuente FIVB.