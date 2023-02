Ismael Castro García podría ser nuevo director del FEX

El todavía director del Centro Estatal de las Artes (Ceart), Ismael Castro García, podría ser el nuevo director del Centro de Ferias y Exposiciones (FEX).

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, confirmó que se encuentran en el proceso de validación por parte del patronato del FEX, por lo que no se ha hecho oficial su nombramiento.

“Yo ya quiero, me urge entrar ahí al FEX, pero no, todavía no, va a ser hasta el martes”, expresó.