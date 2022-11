Invita Hospital General de Mexicali a donar sangre tipo A negativo

Autoridades del Hospital General de Mexicali, hacen una invitación a la población para sumarse al llamado permanente de donación de sangre altruista, específicamente a grupos de RH negativos, la cual es transfundida a pacientes de este mismo tipo de sangre.

La coordinadora del Banco de Sangre del Hospital General de Mexicali, Elvira Miranda Tapia, comentó que pueden acudir a donar al Banco de Sangre de lunes a domingo, de 8 a 10 de la mañana.

“Son bienvenidos todos los tipos de sangre para donar de manera altruista, hoy hacemos énfasis en grupos RH negativos, en especial A negativo; a través de sus donaciones podemos contar con suficientes reservas de este vital componente, las cuales se utilizan en pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente, así como pacientes con anemia o cáncer”, mencionó.

Cada persona que dona sangre puede salvar hasta 3 vidas.

Comentó que, para poder donar sangre, se debe presentar una identificación oficial y vigente con foto, tener entre 18 y 65 años, presentarse en ayunas, no haber ingerido bebidas alcohólicas las últimas 48 horas, pesar más de 50 kilos, no padecer convulsiones, no tener síntomas de gripa, dolor de garganta o tos y no haber sido transfundido en el último año.

Asimismo, la doctora Miranda Tapia agregó que, entre los requisitos, también es necesario no estar embarazada ni lactando, no haber recibido vacunas en los últimos 30 días, ni tener tratamientos con medicamentos controlados.