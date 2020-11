Inversión en viaducto será privada: Jaime Bonilla

El gobernador Jaime Bonilla Valdez, negó que la construcción del viaducto en la ciudad de Tijuana, se realice bajo la modalidad de Asociación Pública Privada (APP).

Cuestionado sobre este tema, durante su transmisión vivo, especificó que la obra será posible mediante la inyección de inversión privada, donde “el Gobierno del Estado no está invirtiendo ni un solo centavo, ni está hipotecando las finanzas”.

Enfatizó que el proyecto representa una gestión de varios meses y que es el resultado de que existe confianza de invertir en Baja California; para la construcción del viaducto, dijo se estima un monto por el orden de los $5 mil millones de pesos, abarcará el tramo desde el Aeropuerto Internacional hasta la avenida Internacional.

“ (El recurso) será invertido por organizaciones, empresas privadas... Esto no es como lo hizo “Kiko” ( ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid) que embarcó con la desaladora ( de Playas de Rosarito) y con otros proyectos a Baja California, esto ya no existe en este gobierno”, concluyó.