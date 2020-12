Intubados algo despiertos por falta de sedantes

La falta de algunos sedantes provocada por un desabasto nacional, ha provocado que los pacientes intubados, estén “un poco por más despiertos”, reveló el director del Hospital General de Mexicali (HGM).

El director Hugo Martínez Espinoza, declaró que el faltante de los sedantes has sido por periodos de máximo doce horas, y que no implica que el paciente intubado esté sufriendo, ya que se aplica fentanilo para que no sienta dolor.

“La falta de sedantes lo único que va a provoca es que el paciente esté un poquito más despierto, hemos hecho estrategias para que ese sedante sea suficiente, bien manejado”, comentó el director Martínez.

“Tenemos un grupo dedicado exclusivamente a preparar las infusiones, tenemos otro grupo dedicado a manejar los ventiladores”, comentó el doctor de HGM, donde tienen a 39 personas bajo ventilación mecánica.

Declaró que sí han pedido a los familiares que traten de conseguir algunos medicamento cuando caen en un desabasto de 12 horas, ejemplificó con el propofol, una caja con cinco ámpulas llega a costar 230 pesos.

El doctor aclaró que no hay desabasto fentanilo, un analgésico opioide, el cual se les pone para que el paciente intubado, toleren el tubo endotraqueal y no se estén lastimando.

Recordó que la falta de insumos es por un desabasto nacional, y no tiene que ver con la disposición de los hospitales para adquirirlos.La escasez de insumos ha sido muy poca en el HGM, aunque hay ocasiones que sí falta algún material.

“Tenemos una alta necesidad de sedantes por ejemplo, a lo mejor nos falta un día un poco, pero al día siguiente ya hay abasto suficiente, ventiladores tenemos suficientes, tenemos aproximadamente 20 camas disponibles para quien requiera ventilación mecánica, y otras tantas disponibles para otro tipo de población”, comentó.

Señaló que el HGM ha manejado bastante bien desde que inicio la pandemia, gracias un grupo de médicos que si bien están cansados y estresados, han venido luchando día a día.

En cuanto al equipo de protección personal, dijo que como HGM obedecen lo que indica la OMS, reconociendo que han cometido errores, lo cual era esperable por no conocer la pandemia.

Actualmente se dejó de utilizar el traje tybek, ahora solo usan batas, y cubrebocas N95, pero el personal los debe de cuidarlas, advirtió el director del hospital.

TARDE

El doctor contestó a los reclamos de la población que se queja de la mortandad, señalando que están dejándose tratar por médicos privados que nos saben de Covid, provocando que lleguen de manera tardía o empeorados.

“Nos estamos enfrentando con que todo médico se cree especialista en Covid, es una crítica que hago para todos los médicos que no se dedican a tratar estos pacientes Covid, y que los empiezan a tratar con medicamentos que no funcionan o que son cuestionables, esos se convierten en pacientes graves que tardaron en mandarlos”, declaró.

Recordó que el equipo del HGM hace un esfuerzo sobrehumano y que quisiera que la gente tuviera el criterio suficiente para poder salir de la pandemia: “Si no toman conciencia, que no nos echen la culpa a nosotros.

“Nosotros no hemos hecho fiestas, hemos tratado de guardarnos, de no andar sin cubrebocas, pero lo que vemos es que la gente joven contagia a la gente mayor, quiero que cada quien asuma su responsabilidad, deben mantenerse en casa, porque vienen días feos”, advirtió.

A los pacientes se les da oxigeno, dexametasona, y dependiendo de su evolución se les da antibiótico, a fuera les están dando la dexametasona mucho antes de tiempo, que de cierta manera complica el padecimiento del paciente, lo mismo aplica para la ivermectina, azitromicina, y el dióxido de cloro.

"Desgraciadamente la gente le cree más a lo que se dice en las redes que lo que dice un médico que realmente tenga la capacidad", añadió.

Explicó que hay un déficit de alrededor de 16 médicos especialistas en el HGM: “A veces el recurso humano no es suficiente, porque no hay internistas e intensisvistas suficientes en la localidad, faltan diez internistas, y seis intensivistas”.