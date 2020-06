Instalan filtro sanitario en la garita por Covid-19

Con motivo del fin de semana festivo por el Día del Padre y con posibilidades de extenderse los próximos fines de semana, autoridades de los tres niveles de gobierno en Mexicali instalaron un filtro sanitario para los automovilistas que cruzan desde Calexico, California.

Además de revisar que cumplan con las normas vigentes de sanidad por la pandemia, el Ayuntamiento estará vigilando el transporte e ingreso ilegal de alcohol a territorio mexicano, situación que ha sido aprovechada por revendedores ante la falta de abasto en la ciudad.

Desde las 14:00 horas de este viernes se instaló el filtro sobre la vialidad de Río Nuevo, a la salida de la Garita Centro de Calexico, donde participa la Guardia Nacional, Guardia Estatal, Policía Municipal, Dirección de Alcoholes, Servicios Médicos Municipales y Bomberos.

En las primeras intervenciones, policías decomisaron algunas cervezas que excedían la cuota permitida y otros automovilistas fueron enviados a un segundo filtro, luego de que los termómetros indicaron que su temperatura era superior a los 37 grados.

La movilidad entre ambas fronteras han sido uno de los factores de los contagios y actualmente Mexicali es un foco rojo, explicó el titular de Servicios Médicos Municipales, Rubén Pérez Brambila.

En los automóviles se revisará que los conductores lleven cubrebocas, que no presenten temperatura alta, que no tengan problemas respiratorios, que no vayan más de dos personas en el vehículo, entre otros factores que podrían representar un riesgo de salud contagiosa.

María Elena Andrade Ramírez, directora de la Policía Municipal, dijo que se aplicarán multas a los automovilistas que no acaten estas disposiciones y que incluso, podrían regresar a ciudadanos estadounidenses que no justifiquen su ingreso o incumplan con las medidas de protección.

La alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que se estarán llevando a cabo estos operativos en las garitas internacionales del municipio y que lo harán con estricto apego a los derechos humanos.

Sin embargo, recalcó a los automovilistas que pudieran verse afectados que estas revisiones estarán provocando filas de espera a la salida de la garita y que eviten viajar a Mexicali si no es estrictamente necesario, pues no hay actividades turísticas disponibles.

También señaló que revisarán que no se “trafique” alcohol desde Estados Unidos por las personas que tienen doble nacionalidad y que los panteones estarán cerrados y con vigilancia durante el fin de semana.