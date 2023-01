Iniciará el Atletismo las pruebas rumbo a los Nacionales Conade 2023

MEXICALI, Baja California.- Con el objetivo de superar el primer filtro en la disciplina de Atletismo rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023, es como se llevará a cabo la etapa municipal este 5 y 6 de enero.



Dicho evento se estará celebrando en la pista de atletismo en la Ciudad Deportiva de la capital bajacaliforniana.



De acuerdo al anexo técnico, emitido por Conade, se competirá en ambas ramas en las categorías Sub 16 Infantil Mayor 2008-09 (14-15 años); Sub 18 Juvenil Menor 2007-06 (16-17); Sub 20 Juvenil Mayor 2005-04 (18-19); y Sub 23 2001-02-03 (20-22), pero también habrá la Promocional para los pequeños de 12-13 años.

Cabe destacar, que varios bajacalifornianos que fueron parte del equipo campeón en los Nacionales Conade 2022 en Hermosillo, Sonora estarán haciendo acto de presencia, buscando superar lo hecho por el Estado 29 el año pasado, donde se terminó con 19 medallas de oro, 18 de plata y 13 de bronce.



Los atletas que superen esta etapa municipal, continuarán entrenando tanto en pista como en campo para seguir su camino para el Estatal de Conade 2022, tentativamente a realizarse a finales de enero.