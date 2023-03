Inician cobros del SAT por deuda del Ayuntamiento de Mexicali

Un cobro de 20 millones de pesos es el que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al Gobierno de Mexicali por los adeudos de más de 500 millones que se tienen con la institución.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, dijo que ya iniciaron los cobros por parte del SAT, por lo que continúan en negociaciones para evitar afectaciones en la economía del ayuntamiento.

Cabe recordar que son dos procedimientos legales los que están en revisión ante la institución, uno por alrededor de 300 millones de pesos y el segundo por un monto cercano a los 200 millones de pesos.

El proceso legal de 300 millones de pesos ya está vencido, por lo que iniciaron los cobros, mientras que el segundo proceso de 200 millones sigue sin tener resolución

La edil dijo que buscarán que la deuda se pague a plazos y con cobros que no sean tan elevados para no afectar la economía del municipio.

“Roger Sosa está negociando directamente con la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado”, expresó.

Dijo que las juntas con el Gobierno del Estado continuarán durante los próximos días para conocer la forma en la que se llevarán a cabo los pagos sin que las afectaciones al municipio sean mayores.

Caso Issstecali

Respecto a la solicitud de más de 250 millones de pesos que realizó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), la munícipe dijo que continúan las negociaciones, pues todavía no se tiene conocimiento de cómo se harán los pagos.

Luego de que regidores de oposición expresaron su molestia por no haber sido tomados en cuenta en la resolución del caso Issstecali, Bustamante Martínez dijo que no había forma de que no se pagara lo solicitado por la institución.