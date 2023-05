Informa Protección Civil sobre incremento de vientos en zonas altas y Mexicali

MEXICALI.- Derivado del monitoreo permanente de los sistemas meteorológicos, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advierte a la población sobre un incremento de vientos en la región, principalmente en las zonas altas de la entidad, Mexicali y su Valle, a partir de este día y hasta el próximo domingo 28 de mayo.

El titular de la CEPC, Salvador Cervantes Hernández, indicó que es una instrucción de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y del secretario Catalino Zavala Márquez, fortalecer la cultura de la prevención con la participación de la ciudadanía.

De esta manera, informó que, según el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), se esperan vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) y posibles tolvaneras, en las zonas altas de la región.

Asimismo, indicó que las temperaturas en Mexicali y su Valle podrían llegar a los 40 grados centígrados (° C), durante el resto de la semana.

En cuanto al resto de los municipios, las temperaturas serán de frescas a agradables, manteniéndose las máximas entre 17°C y 20°C en los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín; mientras que en San Felipe serán de hasta 29° C.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10°C y los 14° C en la mayoría de los municipios, en Mexicali y su Valle sería de 17°C y en San Felipe de 20° C, mientras que en las zonas altas podrían bajar hasta los 0° C.

Por lo anterior, la CEPC exhorta a la comunidad en general a extremar precauciones al momento de transitar por las carreteras de las zonas altas, como son La Rumorosa y las Sierras Juárez y San Pedro Mártir, con el fin de evitar accidentes viales ocasionados por los fuertes vientos.