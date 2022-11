Incrementan asistentes en tianguis en Día de Muertos

Gran flujo de personas en tianguis de Mexicali pese a celebración del Día de Muertos y clima ventoso, algunos ciudadanos aprovecharon sus descansos en sus trabajos para aprovechar a pasearse y de paso comprar unas cosas.

En el caso del tianguis de la colonia Independencia fue muy notorio el incremento de personas a diferencia de otros miércoles, único día de la semana en los que se pone, según los mismos vendedores.

“Ha sido un día muy bueno en ventas, si se ha visto mucha gente y de hecho la calle en ningún momento se ha visto sola o con poca gente” expresó Rogelio Gutierrez, vendedor del tianguis.

Los visitantes también expresaron el por qué de su visita al tianguis en un día que se acostumbra a que la gente vaya a los panteones a visitar a sus fieles difuntos.

“Yo aprovecho para ir al tianguis los domingos que descanso, pero hoy me dieron el día y quise aprovechar para venir a este, ya el fin de semana iré al panteón” comentó la señora Beatriz Navarrete.

Aunque aumentó el flujo de gente en los tianguis de la ciudad, esto no quiere decir que los ciudadanos no tengan interés en el día de muertos, al contrario, expresaron que sí asisten pero no precisamente el dos de noviembre.

“Yo todos los años voy al panteón, ya sea un sábado o domingo, pero el mero día no me gusta ir porque hay mucha gente, me espero a que ya esté más tranquilo” comentó la señora Lourdes Rangel.

La ventaja para los ciudadanos que el Día de Muertos haya sido en miércoles es que pueden ir al panteón un fin de semana antes o uno después y así aprovecharon el día de asueto para algunos.