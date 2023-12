Inconformidad en el Sindicato de Trabajadores de la Secretara de Salud

Mexicali, B.C.- Con una manifestación recibieron los trabajadores al Secretario de Salud, José Adrián Medina Amarillas, esta mañana en el Hospital General de Mexicali (HGM).

La líder sindical Virginia Noriega señaló que se debe a la necesidad de equipo, reubicación de personal, falta de medicamentos y seguridad en las unidades hospitalarias, entre otras.

Karla Baylon

Por su parte, Medina Amarillas argumentó que la razón de su inconformidad se debe a que no se atendió la solicitud que hizo la líder sindical de no entregarles los bonos de fin de año a trabajadores que no pertenecieran a su sindicato.