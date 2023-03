Impulsan a jóvenes a invertir en el mercado de valores

‘’La Bolsa de Valores es como las Mujeres’’ es el libro de Wendy Montaño, autora y experta en finanzas personales y bursátiles, que fue presentado este viernes en la Universidad Xochicalco de Mexicali.

La experta en finanzas brindó una plática a los jóvenes universitarios sobre la importancia de adentrarse en el mundo del mercado de valores, impulsando a los estudiantes a hacerlo a través de pequeños ahorros.

Para la autoracomentó que siempre habrá posibilidad de que los jóvenes inviertan en la bolsa de valores, incluso si no tienen un salario, pues señala que como estudiantes reciben al menos un ingreso ya sea de sus padres o tutores, por lo que todo se trata de una buena administración para poder invertir.

‘’Ustedes tienen que decidir qué compran y qué no compran, qué gastan y qué no gastan, ahí ya podemos empezar a ahorrar, en esta edad el tema del ahorro no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con los hábitos financieros’’, refirió Montaño a los jóvenes.

Administrando pequeñas cantidades, generar un ahorro es posible, reafirmó, sin embargo, explicó que esto tiene que darse de poco a poco, pues quien no sea capaz de administrar 10 pesos, menos será capaz de administrar 50 pesos.

‘’Invertir hoy por hoy, está el alcance incluso de alguien que no percibe un salario o que no ha puesto en marcha todavía un negocio, tenemos que aprender a administrarlo, después buscar opciones y alternativas para que el dinero trabaje’’.

Durante la conferencia señaló que no importa la carrera que los jóvenes elijan, todos deben de tener la necesidad de ahorrar e invertir, pues a la fecha solo el 1% de los mexicanos invierten en la bolsa de valores.

Todo aquello, con el objetivo de que la juventud tome conciencia de la importancia de prepararse al llegar a la edad de retirarse y tener una pensión digna.

Mediante su conferencia, la autora alertó a los jóvenes sobre las llamadas empresas de pirámide, las cuales muchas veces generan más pérdidas que ingresos, ya que dependen de las personas que entran para poder sostenerse.

‘’Hay veces que pensamos que el tema del mercado de valores es muy complicado, muy técnico y lo cierto es que nosotros lo podemos hacer complicado o lo podemos mantener simple’’