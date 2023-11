Impugnará Montserrat Caballero en caso de no resultar favorecida por el género

Mexicali, B.C.- Montserrat Caballero impugnará en caso de no resultar favorecida por el género en la precandidatura para la alcaldía de Tijuana ante el Instituto Electoral, argumentando que tiene varios elementos a su favor.

Admitió buscar la reelección a la alcaldía, pero respetará lo que diga el partido, aunque no el dictamen del instituto electoral, en razón de que pudiera haber un género distinto para Tijuana.

Relacionado con las encuestas internas del partido Morena por la alcaldía de Tijuana, respetará a quienes resulten favorecidos, argumentando que hay unidad entre los militantes.

Denuncia a ex gobernador Bonilla.

La alcaldesa de Tijuana interpuso una denuncia en contra del ex gobernador de Baja California y actual senador, Jaime Bonilla, por violencia de género tras varios comentarios que realizó públicamente el funcionario en contra de la alcaldesa.

La denuncia se interpuso ante el Instituto Electoral de Baja California y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) de carácter penal.

“Si las medidas cautelares me avalan, podrá hablar de mi trabajo todo lo que quiera, si le parece o no le parece, pero ya no podrá hablar de mi etnia, de mi condición social, de mi hijo o de mi esposo”, expresó.