Imposible regular precios de cerveza en centros nocturnos

No habrá regularización en los precios de venta de las bebidas alcohólicas en los centros nocturnos de la ciudad.

El secretario del ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela Alcocer, dijo que el Gobierno Municipal no cuenta con facultades para fijar el precio de la cerveza ni ninguna otra bebida alcohólica de antros y bares.

Precisó que los reglamentos no permiten que los ayuntamientos o cualquier órgano de gobierno tengan facultades para establecer los precios de una mercancía.

Nosotros como gobierno no podemos decir cuánto cuesta una coca cola, cuánto cuesta un jugo y mucho menos una cerveza”, expresó.

Dijo que ya hubo pláticas con el Consejo Consultivo de Alcoholes, en la cual se les explicó la razón de la negativa para llevar a cabo la propuesta.

Reiteró que el Gobierno Municipal no puede establecer los precios en la mercancía, así como no pueden realizar sanciones por el costo de algún producto o bebida, ya que no cuentan con las competencias para hacerlo.

Los gobiernos no pueden fijar costos ya que estuviéramos violentando la propia constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”, expresó.

Respecto a la denominada “barra libre”, dijo que se encuentran prohibidas dentro del reglamento del municipio, aunque algunos lugares fijan los precios de las bebidas demasiado baratas para que los ciudadanos consuman más.