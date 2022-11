INE no va a desaparecer: Norma Bustamante

El Instituto Nacional Electoral (INE) es el que se encarga de sostener la democracia, por lo tanto no va a desaparecer, informó la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante

Luego de que la mañana de este domingo se realizará una marcha en favor del INE, la edil dijo que todavía se encuentra revisando las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay algunas propuestas que me parecen muy buenas, sobre todo las que tienen que ver con reducción de diputados, de 500 a 300, y las de reducción de gastos”, dijo Norma Bustamante.

La munícipe fue tajante al decir que la institución no va a desaparecer ya que solo se trata de reformas necesarias para eliminar gastos, para ser más justos y democráticos.

“En lo que no estoy de acuerdo es en las consignas que dicen que van a desaparecer el INE, eso no es cierto; el tribunal no va a desaparecer”, comentó Norma Bustamante.