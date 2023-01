Hockey sobre Pasto tendrá fogueo en Arizona

Como parte de su preparación rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023, la disciplina de Hockey sobre Pasto de Baja California, participará en el Five Rivers Field Hockey Tournament 2023, en Glendale, Arizona del 13 al 15 de enero.



Las selecciones Sub 18 y Sub 21 en ambas ramas, representarán al Estado 29 en la categoría Abierta, donde enfrentarán a equipos de Asia y Centroamérica.



El hockey de Baja California ha sido invitado para competir en la categoría Abierta, en varonil y femenil, ante representativos de Canadá, Pakistán, India y Estados Unidos en un par de canchas que fueron inauguradas en el 2022 en Arizona, donde se busca promocionar este deporte.





En la rama varonil, los colores del Estado 29 serán defendidos por Sebastián “Sebas” Sandoval, quien juega en Inglaterra, Óscar Copado, Xavier Ortiz, Óscar “Chepe” Ramírez, Néstor Hernández, David Terminel, Paul Díaz, Bryan Ibarra, Isidro Santillán, Carlos Estrella y Daniel Pelayo.



En femenil, Baja California tendrá en sus filas a Mariel Pereyda, Angela Ríos, Marisol Rojas, Ana Isiordia, Valentina Way, Dafne Irigoyen, Carla Ramírez, Fernanda Páez, Daniela Orozco, Alexandra Benedith, Rebeca Copado, Aletza Peña y Mayra Lacheño.



La intención de la Asociación Estatal de Hockey de Baja California, que preside Teresa Encinas Ibarra, será que ante la falta de eliminatoria estatal, sus equipos tengan la mayor cantidad de partidos posible de cara a lo que serán las eliminatorias regionales.