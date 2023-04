Hermanos representaron a BC en concurso de matemáticas, uno de ellos ganó medalla de oro

Los hermanos Francisco Osuna de tercer año de secundaria y Pablo Osuna de primer año, representaron a Baja California en el concurso nacional de matemáticas “Gau55” realizado en la ciudad de Puebla a finales de marzo.

El menor de los hermanos, Pablo obtuvo la medalla de oro en el concurso, quien participa por primera vez en este y ya se está preparando para los próximos que hay de diferentes organizaciones.

"Primero dijeron las menciones honoríficas, luego los lugares y cuando dijeron el primero me puse nervioso, pero al escuchar mi nombre me puse muy feliz, fue una experiencia muy buena porque me podría abrir muchas puertas para el futuro” comentó Pablo.

Los alumnos fueron elegidos junto con otros compañeros por sus maestros al ver que tenían una gran habilidad para las matemáticas, pero al realizar el primer examen de prueba obtuvieron buenos resultados y fueron elegidos.

Los menores desde muy chicos descubrieron tener una pasión por los números, por lo que comenzaron a participar en concursos para demostrar su talento y por el cual han obtenido más reconocimientos.

.“Yo ya sentía que tenía ese gusto por las matemáticas porque ya hemos participado en otros concursos y nos había ido muy bien, ambos llegamos a representar a Baja California y ganar medalla de bronce” expresó Pablo.

Los alumnos se prepararon con anticipación para el concurso con el apoyo de sus maestros, así como por su propia cuenta, pero a pesar de ellos hubo momentos en que sintieron dificultades.

“Venían problemas escritos, lo más difícil era pasarlos a ecuaciones y después desarrollarlas para poder resolverlas, a pesar de que no gane, no me puse triste, al contrario, me dan satisfacción el solo participar” expresó Francisco.

El hermano mayor pensó que no iba a poder participar en el concurso debido a que un mes antes había sufrido un accidente que le imposibilitó caminar por un tiempo y se encontraba en silla de ruedas, pero con el apoyo de su mamá logró ir.

A pesar de ser muy jóvenes aún, los estudiantes ya consideran estudiar alguna carrera relacionada a las matemáticas o los números como lo son Ingeniería, incluso ven la posibilidad de obtener becas en las universidades de mayor renombre.

Los hermanos agradecieron el apoyo de su madre, que en todo momento estuvo con ellos, brindándoles su compañía, amor, así como gestionando recursos para el viaje a través de diferentes actividades.

Finalmente, los menores expresaron algunas palabras para que los estudiantes se atrevan a descubrir sus capacidades y que puedan participar en diferentes concursos de cualquier materia.

“No tengan miedo, tengan confianza con ustedes mismos con su conocimiento y participen en todas las oportunidades que tengan, si no me hubiera atrevido no hubiera sabido de mi talento” comentó Pablo.