“Hay dinero para pagar a maestros e interinos”: Bonilla

Si todavía existen maestros que no han recibido el pago por la prestación de sus servicios, es porque no han entregado su expediente de manera completa, ya que sí hay dinero para saldar el adeudo, aseguró el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

“Hay que aclarar las cosas, a todos los que han presentado su expediente completito, se les ha pagado, esta deuda que existe de los interinos, no es que el gobierno no tenga para pagarles, tenemos el dinero para pagarles”, comentó.

El representante del Poder Ejecutivo, explicó que si hay una falta de pago, se debe al trámite que deben de realizar para la entrega de su expediente, en el que está involucrado el sindicato de maestros.

“Lo que pasa es que en gobiernos anteriores, el sindicato por su propia decisión dio de alta a maestros, pero el patrón es el Gobierno del Estado, nunca se tomaron el tiempo de hacer todos los trámites, como no les pagaban ni a los maestros permanentes, menos les iban a pagar a los temporales”, declaró.

El gobernador de la entidad, aseguró que se han entregado más de 2 mil millones de pesos, destinados a los salarios que se adeudaban a los maestros de Baja California, siendo pocos con los que todavía hay pendientes.

“Ahora que ya le pagaron a todos los maestros con más de 2 mil millones de pesos, son unos cuantos los que quedan, no porque no haya, sino porque los expedientes no están completos”, reiteró.

Quienes tengan problemas para recibir su pago, deben de contactarse con a la Secretaría de Educación, la exigencia se debe a que si no se conforma bien el expediente, el Gobierno puede caer en una irregularidad al entregar el cheque.