Hará falta otro plazo para regularizar autos chocolate: presidente de de la asociación de agentes aduanales

El presidente del Comité Ejecutivo Local de la Asociación de Agentes Aduanales de Mexicali asegura que no será suficiente el plazo que se dio para la regularización de carros chocolate en el estado de Baja California.

Declaro que si bien, el programa de regularización va a un buen ritmo, este no es el que su hubiera deseado debido a que no alcanzaron los puntos en Mexicali sin embargo van avanzando aunque no sea al paso que quisieran.

‘’No se va alcanzar todavía a regularizar la cantidad de autos que existen en México, ya se amplió hasta el 31 de diciembre pero incluso no creo que vaya a ser suficiente’’ aseveró.

Aun así puntualizó que el cometido si se está logrando y es precisamente que los ciudadanos transiten de manera legal y regular, pues un auto sin placas es considerado un peligro por lo que es importante tener a todos los autos identificados.

Mientras se pueda seguir prolongando el proceso, para las personas que se han quejado porque no alcanzaron cita esto será un beneficio y de esta manera podrán seguir aumentando el número de coches regularizados.

Por su parte el líder de la asociación de la aduana de Mexicali, comentó que presagia que haya otro plazo una vez llegado diciembre.

En cuanto a los carros que queden sin regularizarse señaló que lo lógico sería decomisarlos una vez que el programa finalice, ya que hay personas que aun con las facilidades que existen no lo hacen, explicando que esto podría generar molestia para aquellos que sí acudieron a regularizar sus autos.

Sin embargo declaró no conocer por el momento las medidas que tomarán las autoridades ante los carros que sigan sin regularizarse una vez que concluya el decreto.