Habrá segunda velada boxística este sábado

MEXICALI, Baja California. Con un total de cuatro peleas de exhibición y 20 peleas de Box Amateur es como se llevará a cabo este sábado 7 de mayo, la segunda velada boxística en las instalaciones del Casino de Mexicali a partir de las 17:00 horas.



Para este evento se contará con la participación de Jesús “Pantera” Gurrola, Jorge “Maromerito” Páez, Arturo “Lobito” Torres, Eduardo Báez, mientras que en los guantes rosas, Melissa Lares enfrentará a Keisha Rubí.



“Es un evento que se está volviendo tradicional aquí en la ciudad y también es una oportunidad boxística para que los niños boxeadores demuestren sus habilidades arriba del ring, será combates de exhibición donde todos los pugilistas tendrán sus debidas protecciones” comentó Oscar Erenas, Gerente General del Casino de Mexicali.

Te puede interesar: Andrés “Maravilla” Tapia buscará ganar el Título Súper Pluma Fedelatin



Además de disfrutar un total de 24 combates de boxeo, se podrá ver completamente en vivo el combate entre el mexicano Saúl Álvarez contra Dmitry Bivol a partir de las 19:00 horas.



“Es un ambiente completamente familiar, donde se podrá disfrutar de una gran botana para ver un buen boxeo, además habrá actividades para todos los integrantes de la familia” concluyó Oscar.



La venta de boletos se encuentra en las oficinas de recepción del Casino de Mexicali a partir de las 6:00 de la mañana, donde tendrán un costo de 100 pesos por persona.



CARTELERA DE EXHIBICIÓN

Jorge Gutiérrez vs José Espinal

Jesús Gurrola vs Jorge Páez

Arturo Torres vs Eduardo Báez

Melissa Lares vs Keisha Rubí