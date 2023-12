Guadalupe padece de problemas en sus piernas

Mexicali, Baja California.- El señor Guadalupe Martínez, de 64 años de edad, ha perdido un poco de movilidad en sus piernas en los últimos años, además de sentir que cada vez hace más frío en Mexicali.

Guadalupe vive solo en una casa de madera, la cual está muy expuesta a las bajas temperaturas de la ciudad, por lo que le es muy difícil resguardarse del frío y no tiene con qué abrigarse.

Ha estado muy feo, yo creo que se ha sentido más el frío este año que en años anteriores y no hay ni cómo resguardarse del frío porque no tengo calentón ni nada” expresó.

Guadalupe sale adelante del apoyo que le brinda su hermano, que vive a unas cuadras debido a que ya se le imposibilita trabajar, por lo que su hermano le brinda lo esencial para sobrevivir.

Ya no puedo trabajar, ya tengo muy mala mis piernas, estoy inhabilitado para trabajar o para realizar alguna actividad ya que por mi edad no puedo, mi hermano es el que me sostiene y por él estoy vivo en realidad” comentó.