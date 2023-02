Grave error cancelar el aeropuerto de Texcoco: Macario Schettino

El académico, economista y analista político, Macario Schettino catalogó la cancelación del aeropuerto de Texcoco como un grave error por parte del gobierno federal, en especial del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

‘’Para él era muy fácil, era la manera de demostrar que él tenía el poder’’, dijo respecto al tema durante la conferencia titulada ‘’México en el precipicio’’, que vino a ofrecer a Mexicali como invitado de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex).

Sin embargo, esta decisión repercutió en la economía de México, ahuyentando nuevas inversiones y lejos de que estas incrementen, han ido en picada, señaló el economista.

Si bien subrayó, que no es posible cuantificar cuánta inversión ha perdido el país en los últimos años, desde la cancelación del aeropuerto, indicó que se han hecho cálculos del daño que causó la anulación de dicho proyecto, con estimaciones de hasta un billón de pesos perdidos por esa decisión.

La inversión en México rondaba 22 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), ahora ha estado en 19, hemos perdido tres puntos de inversión cada año durante cuatro años, que ya son 12 puntos del PIB’’, expuso Schettino.

Aquello representa una cifra grande de dinero, aseguro, y si a la falta de inversión se le suma la falta de energías limpias en México, esta es otra de las razones por las cuales no ha llegado tanta inversión.

A diferencia del centro o el sur del país, mencionó que desde el 2020 la mayoría de la inversión que llega al país, entra por la frontera por su cercanía con Estados Unidos, donde se pueden adquirir gas y energías, dos recursos escasos en México y que el país norteamericano puede compensar.

‘’Es que no puedes ir más lejos, si te vas a ir a Querétaro o a Jalisco y Guanajuato necesitas que allá se produzca la electricidad limpia y no la hay entonces más bien no están viniendo por esa razón’’. prosiguió,

Un peso fuerte, es resultado de una economía débil

Que el valor del peso haya tomado fuerza, posicionándolo incluso por encima del dólar, es el resultado de una economía débil, aseguró el expositor.

Esto perjudica a la industria mexicana nacional y hay proyecciones de que para la segunda parte del año la economía mexicana siga cayendo, de acuerdo a los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del PIB, muestran que ya no ha habido un crecimiento importante económico ni de inversión.

‘’El resultado es que no tenemos la inversión equivalente a lo que teníamos en el 2007, hace 15 años, entonces hoy no estamos invirtiendo lo suficiente en México ni siquiera para mantener las cosas’’, afirmó.

Finalmente el también escritor expuso que según los pronósticos para el siguiente proceso electoral, el panorama ya no es favorable para Morena, ya que de acuerdo a las encuestas, tiene alrededor del 40% del voto, un porcentaje bastante grande pero que no garantiza ningún triunfo.