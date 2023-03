Gimnastas Cimarrones representarán a México en el Campeonato MundialJuvenil en Turquía

Un deporte que comenzaron desde pequeños hasta llegar a representar a México en un Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia.



Es el caso de Juan David Hernández y de Emanuel Garza quienes comparten la Gimnasia Artística desde los siete años de edad en el Centro Deportivo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).



“Yo estaba bien metido en el fútbol, pero miraba a mi hermana haciendo maromas y un día yo empecé hacer lo mismo, llegó el día que comencé a practicar y practicar y a los dos meses ya estaba aquí en la selección de la UABC”, comentó Juan David de 16 años de edad.





A comparación de Hernández, Emanuel Garza comenzó su aventura dentro de esta disciplina desde los cuatro años.



“Me vieron en la cuna echándome vueltas y luego vieron que era algo flexible, comencé a meterme de lleno en este deporte desde muy pequeño, donde he desarrollado grandes habilidades”, resaltó Garza de 17 años.



Sobre representar a México por primera vez en un Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia, mismo que se desarrollará del 29 de marzo al 4 de abril, ambos atletas resaltaron que fue un camino difícil.



“Es un sueño hecho realidad para mí, yo antes miraba a los grandes y lo primero que se me venía a la mente era que yo también quería hacer eso o estar en ese lugar, ha sido un camino largo de mucho esfuerzo donde el apoyo de mi familia es fundamental”, recalcó Juan David, estudiante de Preparatoria en el Colegio Vizcaya, quien estará como tercer gimnasta.





“Si me pongo a pensar llevo más de diez años aquí, pero los disfruto mucho, nunca me aburro, siempre estoy con el objetivo bien puesto y entrenando todos los días para mejorar”, expresó Garza quien actualmente estudia en Cbtis 21 y asistirá al Mundial como reserva.



En el segundo selectivo nacional para conformar la selección, Hernández culminó en tercero con un puntaje de 72.833, en tanto que, Garza fue cuarto con 72.132 puntos, midiéndose a 45 gimnastas de todo el país.



“Es muy motivante saber que eres de los mejores a nivel nacional juvenil, eso refleja los años que has practicado, entrenamientos, sacrificios que has hecho para poder estar donde estás, también hay muchas personas que confían en ti y te apoyan en todo momento”, concluyó Juan David.





CAMINO AL MUNDIAL



El entrenador, José Torres adelantó el itinerario de los gimnastas cachanillas que tendrán previo al Mundial de la categoría.



“La concentración está programada para el 19 de marzo, estarán ahí tres días, para que el 23 del mismo partan a Turquía, una vez llegando allá comenzarán con los entrenamientos”, comentó el entrenador Torres.



EQUIPO DE MÉXICO – JUVENIL 2023



NOMBRE EDAD ESTADO

MEJOR APARATO

Juan Pablo Dueñas 15 años Jalisco

Caballo con arzones

Juan Pablo Porras 17 años Edo. México Salto

Juan David Hernández 16 años BC Piso

Emanuel Garza 17 años BC

Caballo con arzones



CONOCELOS



Nombre: Juan David Hernández

Edad: 16 años

Comida favorita: Espagueti

Gimnasta favorito: Daniel Corral (BC)



Nombre: Emanuel Garza

Edad: 17 años

Comida favorita: Mexicana.

Gimnasta favorito: Kohei Uchimura (Japón)