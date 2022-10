Funcionarios de Sonora y BC renuncian tras ser vinculado a proceso por caso fotovoltaica

Rodolfo “N”, quien se encontraba en licencia sin goce de sueldo como jefe de la Oficina del Ejecutivo en Sonora, renunció a su cargo tras ser vinculado a proceso en Baja California, por el caso de la planta fotovoltaica.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó este martes la renuncia de su subalterno en el gobierno estatal, tras la determinación judicial en la acusación por cargos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Durazo Montaño dijo que desde hace unas semanas, Rodolfo “N” había solicitado licencia sin goce de sueldo, “con propósito de disponer del tiempo para la atención de este problema jurídico pendiente en Baja California”.

“En virtud de la decisión del juez de vincular a siete ex funcionarios, hoy (martes) hablé con Rodolfo y tomó la decisión de presentar la renuncia al gobierno del estado”, comentó el gobernador en conferencia de prensa.

“Debo decir que una vinculación no significa una sentencia condenatoria, significa que hay elementos para imputarle una probable responsabilidad, pero Rodolfo, para no imponerle costo político al estado, me ha comunicado la decisión de presentar la renuncia”, agregó.

Durazo Montaño agradeció el trabajo de Rodolfo “N” en el periodo que prestó sus servicios al Gobierno del Estado en Sonora al frente de la jefatura de la Oficina del Ejecutivo.

También en Secretaría del Trabajo de BC

Marco Octavio “N”, otro funcionario vinculado a proceso por peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, manifestó su intención de presentar su renuncia en el cargo que ostenta en la Secretaría del Trabajo.

Alejandro Arregui, titular de la Secretaría, dijo que han tenido comunicación con el funcionario señalado y que ha manifestado su intención de atender el asunto jurídico, por lo que estaría presentando su renuncia voluntaria.

Marco Octavio “N” se había desempeñado como director de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Baja California.

“Pediremos la máxima”

El fiscal general del estado, Ricardo Carpio Sánchez, expresó que en el caso de los ex funcionarios vinculados a proceso, pedirán ante el juez de control las penas máximas contempladas en el Código Penal.

En el caso del cargo de uso ilícito de atribuciones y facultades, la pena máxima que será solicitada es de 12 años y en el caso del cargo de peculado, pedirán la pena máxima de 16 años en prisión.

A esto se sumaría la inhabilitación de cargos públicos, en el cual también solicitarán que sea hasta por 20 años.