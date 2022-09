Fueron más de 120 mil carros chocolate que se regularizaron en BC, finaliza este 20 de septiembre

El programa de regularización de carros chocolate concluye este 20 de septiembre sumando más de 120 mil autos provenientes del extranjero, que ya fueron puestos en regla.

Lo anterior lo informó el secretario general de gobierno Catalino Zavala, en cuanto a la cifra que se destinará a Baja California esta ya ascendía a los más de 200 millones de pesos sin embargo debido a que incrementó el número de carros regularizados, aumentó el presupuesto pero comentó no tener el dato preciso.

Al respecto el secretario hizo un comunicado a la población a no preocuparse por no alcanzar cita ya que no se verán afectados, esto debido a que la gobernadora del estado, Marina del Pilar mediante un oficio hizo la solicitud para que el plazo del programa se amplíe y pueda continuar.

Por ahora, se están haciendo las gestiones ante el gobierno federal y el plazo estimado que se desea tener es que continúe al menos en lo que resta del año por lo que están a la espera de la respuesta del gobierno federal.

Del presupuesto de los más de 200 millones de pesos que serán invertidos en el programa de pavimentación en Baja California, 90 millones serán los que le toquen al municipio de Mexicali, comentó la presidenta municipal Norma Bustamante.

‘’Tengo ya destinados 7 millones que ya están de la federal al estado con los que ya incluso el ingeniero Alberto Ibarra dijo que calles íbamos a pavimentar con eso, son tres calles de la Loma Linda’’

El resto informó que todavía se encuentran en manos de la federación y no se han destinado por lo que están a la expectativa de que llegue el recurso próximamente para pavimentar más calles.