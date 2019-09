Flores promete un equipo consistente

A pesar de que ya no es ningún improvisado en el puesto, Mario Flores, gerente general de Soles de Mexicali, confesó sentir el mismo nervio que sintió la primera temporada cuando tomó el cargo.

“Sentimos la buena vibra desde este momento, me siento muy feliz por esto y creo que tenemos un gran equipo. Somos una verdadera familia y tengo sensaciones muy buenas de cara a la temporada que está por iniciar”, dijo emocionado.

El equipo cachanilla se ha caracterizado en los últimos años por renovar en su mayoría, el plantel cada campaña, sin embargo, Flores admitió que el plantel conformado para este año, podría ser el primero en no sufrir cambios por lo completo que se encuentra.

“Creo que puede ser la única temporada en que no haya cambios, pienso que es un equipo sólido y completo desde el inicio. Esperemos que no haya lesiones para no estar obligados a realizar adecuaciones y estar mejor compenetrados”, afirmó.

Para concluir la entrevista, Mario Flores habló de una de las principales encomiendas del Club cada edición del circuito mexicano, la cual se refiere a darle al aficionado una información y entretenimiento diferente al de cualquier otro equipo.

“Estamos buscando siempre ser innovadores y punta de lanza en toda la LNBP en todos los temas de marketing y este año no nos podemos quedar atrás, tendremos muchas sorpresas y empezamos por esta presentación”, sentenció con una sonrisa.