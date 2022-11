Florerías esperan aumenten ventas el fin de semana

Florerías de la Zona Centro de la ciudad esperan que aumenten sus ventas para el fin de semana debido a las bajas ventas que se registraron durante la mañana del dos de noviembre, “Día de Muertos”.

La mayoría de los comerciantes argumentaron que las ventas han estado más bajas que el año pasado, lo cual se lo atribuyen a diferentes factores como que cayó en un día de entre semana, el clima ventoso o la inflación que ha afectado los bolsillos de los ciudadanos.

“Esta bien solo, creemos que es porque es miércoles y que mucha gente va a ir hasta el fin de semana a los panteones, por lo que esperamos que en los próximos días haya más clientes” comentó Itzel Fuentes.

El pasado fin de semana se registró un aumento en las ventas, pero no rebasó las expectativas que se tenían para estas fechas.

“Ha estado muy tranquilo y aparte el día ha estado muy ventoso, creemos que eso no nos está ayudando” expresó Rubén Valdez, comerciante de flores.

Respecto a la inflación que se vive en todo el mundo, los comerciantes expresaron que sus proveedores si les han subido los precios de las flores, sin embargo, tratan de mantenerlo estable para no afectar las ventas.

“Mi proveedor me subió el costo al doble, pero yo no puedo incrementar tanto el precio a mis clientes porque entonces no voy a vender, es mínimo el margen de ganancia que estamos teniendo” comentó la comerciante Laura Inzunza.