Fiestas del Sol: Pancho Barraza se entrega en el escenario

Sin defraudar a su público, Pancho Barraza salió con toda su energía al ruedo del Palenque de las Fiestas de Sol para complacer a sus fans cachanillas.

Acompañado de sus músicos, coristas y bailarines, el cantante apareció puntualmente a medianoche, para regalar sus melodías a su público, que, si bien fue de baja afluencia, sin duda se entregó en todo momento en cada canción.

“Te Esperaré”, “Música Romántica”, “El Vagabundo que te Ama”, “No Llores mis Recuerdos”, “Debajo de los Laureles”, “Arráncame la Vida”, “Mi amor y mi Agonía”, “Con el Alma en la Mano” y “Amor Limosnero”, fueron algunos de los temas que sonaron la noche del pasado viernes.

DEDICACIÓN ESPECIAL

Atento a los asistentes, Barraza recibió papelitos con peticiones de sus fans, haciendo una dedicación especial a uno de sus seguidores, quien pidió dedicar una canción a su esposa quien lo acompañaría al concierto, pero falleciera recientemente.

Mensaje que conmovió al cantante y pidió interpretar “Hasta el Cielo”, la cual resonó en el recinto con especial emoción.

Los arreglos florales, las solicitudes, los saludos de puño y algunas fotografías con sus fans, no faltaron en toda la noche, así como la buena actitud del artista quien demostró porque sigue firme en los escenarios tras cumplir 30 años de carrera musical.

PANCHO BARRAZA NIEGA TENER COVID

Luego de que se rumorara que el ‘Poeta del Amor’, Pancho Barraza era positivo en covid antes de su presentación en el Palenque de las Fiestas del Sol en Mexicali, el cantante aclaró que fue solo un malentendido.

“No sé quién me mandó sus buenos deseos de que tuviera covid, pero nadie estamos en este momento exentos de que el covid nos pueda pegar, pero bendito sea Dios estamos muy bien, ni calentura, ni caliente, ni nada”, dijo entre risas.

El cantante pisó suelo cachanilla entusiasmado por regresar a los escenarios después de utilizar la cuarentena para reencontrarse con su familia.

“Creo que me encontré con una familia que yo conocía a ratitos, y bendito sea Dios, ojalá no me escuche mal, la pandemia me mandó a casa y logré conocer todos los recovecos de mi esposa, mis nietos, mis hijos, porque yo era un individuo que no fallaba cada fin de semana para trabajar.

“La pandemia dio la oportunidad de estar un año y medio en casa. Yo creo que el que no se volvió loco o se separó, es el hombre más feliz del mundo en este momento”, compartió en rueda de prensa previa a su presentación.

IMPULSARÁ CARRERA MUSICAL DE SU HIJO

Después del revuelo que causó la participación de Julio Barraza, hijo del cantante, en el programa de competencias ‘Survivor’, Barraza padre dijo que lo apoyará para que éste siga sus pasos en la música.

“A los hijos se les apoya cuando ellos piden el apoyo, tú no te puedes meter en el camino de ellos cuando ya piensan por sí solos y forman sus propias ideas, porque en un momento dado les estorbas. Julio tuvo el a bien de acercarse conmigo y entró en el disco de duetos”.

Para él fue una combinación de suerte, que le hablaran para el programa ‘Survivor’, porque nosotros grabamos antes de que él entrara al programa, y el vídeo lo grabamos una semana antes de que él se fuera.

Actualmente están promocionando la canción “Lupe la Del Relajo”, tema que grabaron a dueto para la celebración de los 30 años de carrera del ‘Poeta del Amor’.

“Eso le beneficia mucho ahorita que sacamos el dueto; y desde ahorita les aviso el pidió la ayuda para sacar un disco completo, le dije que sí y el acuerdo entre él y yo es: hijo saca tus ideas metete al estudio y aquí estamos nosotros para apoyarte en todo lo que se pueda”, finalizó.