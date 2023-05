"Ferro" cayó por goleada ante la Agrícola

MEXICALI, Baja California. Ferrocarril sumó su décimo cuarto consecutivo sin lograr la victoria, ya que cayó 13-2 ante la Esperanza Agrícola, cotejo que se disputó en el campo de la Nacozari.

La última victoria por los pupilos de Teresa Peña fue el pasado 22 de enero cuando vencieron 3-1 a Santa Isabel, duelo correspondiente a la Jornada 8.

Además, con este resultado, el “Ferro” se estacionó en el penúltimo lugar con un total de ocho puntos, mientras, la Agrícola sumó su séptima victoria en fila para estar en el primer lugar con 55

unidades.

Ricardo Camacho fue quien lideró el triunfo de los “Teutones” con seis goles, anotó a los minutos 5´, 8´, 20´, 36´, 44´y 55´. También, José Meza aportó cuatro tantos al 4´, 15´, 19´y 23´. Jesús Ayala anotó un tanto al 38´, Abraham Hernández al 3´y finalmente Jonathan Gutiérrez quien entró de cambio aportó al 58´.

Por el Ferrocarril, Adrián Lamas descontó hasta la parte complementaria al 57´y Ángel Cervantes al 66 para dejar las cifras finales de 13-2.

PRÓXIMA JORNADA 25

P. Nuevo vs Ferrocarril

Á. Islas vs SV Baja

Sta. Isabel vs Rev. Jalisco

Bachilleres vs Man. Vera

Sta. Rosa vs E. Agrícola

Col. San Luis vs Rev. Beep Beep

Villa Florida vs Div. Norte

Descansa: Alianza