Fantástico" buscará cerrar el 2022 con victoria ante Khegai

MEXICALI, Baja California. Eduardo “Fantástico” Báez (21-3, 7KO´s)tendrá una nueva oportunidad arriba del cuadrilátero ya que enfrentará al ucraniano Arnold Khegai (18-1, 11KO´s), el próximo sábado 10 de diciembre en Omaha, Nebraska a partir de las 18:00 horas, tiempo de Baja California.



Dicho combate esta pactado a 10 asaltos en la división de pesos pluma y será la pelea coestelar de la noche entre Terence Crawford y David Avanesyan en el Chil Health Center de Omaha, Nebraska.



“Fantástico”, se presenta a esta batalla luego de perder ante Emanuel “Vaquero” Navarrete, por la vía del nocaut en el sexto asalto, por el Campeonato Mundial de peso Pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Me siento contento por tener una oportunidad de volver a pelear, no quiero que la gente se vaya con la imagen de perder con Navarrete, no tengo porque perder ante él porque ya me enfrente al mejor del mundo”,resaltó.