Exhortan al Poder Judicial y Fiscalía Estatal sobre caso de feminicidio de Daryela Valdez

Con el objetivo de que la investigación y del proceso derivado del feminicidio de Daryela Valdez Rocha, sea con perspectiva de género y se garanticen las medidas cautelares y de seguridad necesarias, la diputada Michel Sánchez Allende presentó un atento y respetuoso exhorto al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, así como al Fiscal General del Estado.

El 15 de enero de 2023, se dio a conocer que la joven Daryela Valdez Rocha, de 25 años, fue privada de la vida presuntamente por su ex pareja sentimental Honorio “N” con arma blanca, que, de acuerdo al servicio forense, recibió 34 puñaladas, en el domicilio de este último en el Fraccionamiento Villas del Sol de la ciudad de Mexicali.

Es importante destacar que previamente, Daryela ya había denunciado en dos ocasiones al ahora imputado, una denuncia por amenazas y otra por violencia familiar.

La diputada Michel Sánchez, dijo que el pasado 2 de mayo de 2023, sostuvo una reunión con familiares de Daryela y su equipo de asesoría jurídica, donde expresaron preocupación por su seguridad personal, psicológica y patrimonial.

Cabe destacar que, como ya he mencionado, la familia de Daryela ha sido víctima de amenazas por parte del imputado y la audiencia de modificación de medidas cautelares fue diferida, por lo que Honorio “N” sigue en prisión”. Comentó

La historia de amenazas, atentados no consumados y agresiones de Daryela y de su familiar por parte de Honorio “N” es larga y culminó en su feminicidio. no solo fue víctima de su ex pareja, sino también de la ineficiente ejecución de órdenes de protección y de la insensibilidad y falta de capacitación en materia de juzgar con perspectiva de género por parte de las autoridades de procuración y de impartición de justicia.

Resaltó que la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California, artículo 12, señala que las víctimas y ofendidos gozarán del derecho a solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección.

Asimismo señalo que el artículo 135 indica que el Poder Judicial del Estado dictará de las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, y sus bienes jurídicos, así como que deberá escuchar a la víctima antes de dictar sentencia, así como antes de resolver cualquier acto o medida que repercuta o se vincule con sus derechos o intereses.

Por ultimo ella comento lo siguiente : No queremos que la familia de Daryela sean una estadística más, por lo que desde esta tribuna demando su protección y que toda acción de procuración e impartición de justicia tenga como eje central garantizar su integridad física y psicológica, así como la protección de su patrimonio.