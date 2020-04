Exdirector del Hospital General de Mexicali habla de su salida

MEXICALI,B.C.-En un comunicado que diera la secretaría de Salud a cargo de su titular, Alonso Pérez Rico, señalaban que los movimientos se daban por así convenir a los intereses de la institución.

El doctor Edgar Allan Castillo López declaró que el estar desarrollando un propio plan ante la contingencia sanitaria y la manera directa de exponer la problemática hacia el secretario, fue lo que desencadenó una serie de ataques hacia el trabajo que el galeno realizaba al frente del Hospital General de Mexicali.

“No me iba a esperar a que la secretaría me diera insumos, porque sabía que no había suficiente dinero o que iba a llegar el recurso quien sabe cuando y empezamos a operar desde enero de este año al ver la situación que estaba con la pandemia.”

El exdirector indica que el haberse adelantado mucho al juicio del secretario de salud fue uno de los motivos de discusión.

“Se sintieron agredidos porque evidencie algo, pero no era mi intención, me vale un soberano cacahuate la situación de percepción, a mí lo que me importaba eran dos cosas, tener la capacidad de respuesta para atender a un paciente infectado y dos, lo más importante proteger al personal”, profundizó Castillo.

Hacer acciones directas, le llevó, dijo, a tener el apoyo de la mayoría del personal médico y enfermería del HGM, “hice ciertas acciones como no permitir la entrada de gente, limitar los pacientes Covid a una sola área, evitar que la torre se contaminara con el virus, porque no tenía suficientes insumos y debía de ser altamente eficaz en su uso para que no se me infectaran y evitar exposiciones inapropiadas”.

Plan de contingencia de la mesa 2 de protección civil

El exdirector del HGM, asegura que el titular de la salud en el Estado, Alonso Pérez Rico, tuvo en su mesa el plan de trabajo hace más de un mes.

Este plan incluía a los hospitales privados, quienes pidieron que se expusiera la situación como él la había planteado, señaló el ex director.

“Y les gustó a todos (el plan) y empezamos a ejecutar, pero llega nuestro secretario y adiós todo este plan y nada más lo que él diga”.

Retraso en acciones

“Apenas la semana pasada nos reunió el secretario vía internet con todos los directivos, apenas la semana pasada, para ver cómo íbamos a manejar la contingencia, imagínate eso, un retraso de semanas, de meses, cuando los doctores ya teníamos un plan de acción y que lo desechó y, además, otra cosa bien importante, apenas el miércoles pasado, nos llegaron los primeros 500 trajes tyvex, cuando ya habíamos atendido desde el 19 de marzo casos”, detalló el doctor Castillo

Positivo para Covid-19

Todavía era director del HGM el doctor Castillo cuando fue diagnosticado con Coronavirus, ignora el momento en el que pudo haber sido infectado, lamentablemente expuso a familiares y compañeros de trabajo.

“No se donde, lo que, si se es que expuse a mi familia, lo que si se es que expuse a compañeros por obvias razones y también lo que se, es que me tocó lidiar con la enfermedad de una forma moderada, no se donde me infecte, lo que sí sé es que cuídense, no salgan, protejan a sus familias”.

“No tienen idea el temor que viví… me pasó la vida en un segundo por la cabeza, ver llorar a mis hijos -perdón que se me quiebre la voz- ver llorar a mis hijos al saber el resultado y… un posible desenlace impropio fue catastrófico mentalmente…”

Personal médico infectado en el HGM.

Hasta el pasado viernes, había 10 personas, entre personal médico y de enfermería quienes estaban contagiados con Covid-19, entre los que se encuentra el jefe de enfermería y el Jefe de Ortopedia, señaló el ex director.

“Mi jefe de enfermeros se infectó, mi jefe de ortopedia, toda la gente que estaba muy cercana a mí se expuso, tanto mi subdirector como un servidor, varias personas estamos infectados ahorita”.

El Hospital General de Mexicali

El galeno concluyó la entrevista, pidiendo a la sociedad mexicalense a que continúen las donaciones de insumos médicos, al hospital general para poder hacer frente a esta epidemia.

“Tengan certidumbre plenamente en Mexicali, que van a estar bien atendidos en Hospital General de Mexicali, si, desafortunadamente no tenemos insumos suficientes”.

Niega Pérez Rico despido de director de HGM

El Secretario de Salud de Baja California, negó el despido del director del Hospital General de Mexicali, Edgar Allan Castillo López. Toda vez que se trata, dijo, de personal sindicalizado.

“El doctor del Hospital General de Mexicali, no está despedido, él es base sindicalizado desafortunadamente creo hoy, ahorita me comentaron, que ya hizo público que salió positivo para Covid 2019, yo no puedo tener una dirección o una unidad acéfala”, pronunció el secretario.

Fue por eso que tomo la medida inmediata de poner un sustituto para poder hacer frente a situación que se viene, declaró el titular de salud en el estado.

Negó que hubiera sido una confrontación motivada por el desabasto de insumos médicos para protección del personal del Hospital General de Mexicali.

“No he tenido ninguna confrontación con él ni con ningún otro de mis directivos, de hecho, cuando él salió positivo me mandó un mensaje y le dije recupérate pronto, pero yo tengo que hacer los movimientos”.

Pérez Rico, aceptó que de recuperarse podría regresar a sus funciones, como cualquier otro trabajador tiene la oportunidad de hacerlo.

“Pero definitivamente ahorita ya nombramos a un interino y si ese interino se desempeña adecuadamente, pues va a continuar (Sic) el doctor Ovalle yo creo que es uno de los mejores para ese puesto en este momento”.

El funcionario médico reiteró que no ha tenido ningún enfrentamiento, pero enfatizó que se han señalado de manera puntual la dinámica que se tiene que llevar en cada uno de los hospitales de reconversión.

Actualmente el encargado de despacho de nosocomio, es el doctor, Diego Fernando Ovalle Marroquín, quien se venía desempeñando como Director de Calidad y Educación en Salud del Isesalud.