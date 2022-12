Estudiante mexicalense realizará pasantía en Tesla

El joven cachanilla Marshall Jassan Valenzuela, estudiante de ingeniería aeroespacial en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) realizará una pasantía en Tesla Motors, empresa fabricante de automóviles liderada por Elon Musk.

Tras enterarse de una vacante, decidió armarse de valor y aplicar a la empresa ubicada en el Sillicon Valley de California, lugar donde se encuentran las sedes de las empresas globales de tecnología.

Marshall desde chico se caracterizó por ser un niño muy curioso, lo cual lo llevó a interesarse por investigar sobre los temas del espacio, el universo y las ciencias.

“Siempre me llamó mucho la atención la idea de ser un inventor, de mis ideas hacerlas realidad, en la ingeniería encontré el lugar donde podría hacer esto y al momento se está haciendo realidad” expresó.

Tras estos antecedentes decidió estudiar dicha carrera, principalmente porque su nombre le causó mucha curiosidad, además de que le pareció un concepto muy imponente.

“Lo que me motivó a estudiar ingeniería aeroespacial fue el querer hacer algo diferente y no lo ordinario, no lo digo como algo malo, sino lograr hacer realidad cosas muy poco comunes” comentó.

En esa carrera se ha dedicado a observar, aprender y crear artefactos voladores como aviones, cohetes, naves espaciales y satélites.

“Todos esos temas espaciales me llamaron mucha la atención y decidí ingresar a la carrera, afortunadamente aquí en la UABC estaba, porque es una carrera que no en todo el país está” expresó.

Lo principal que le llamó la atención de ella, fue la cohetería, hacer rovers, experimentos y desde el primer semestre buscó alumnos que trabajaran en eso para juntarse con ellos y aprenderles.

Desde que ingresó a la universidad comenzó a investigar cómo se daban los intercambios estudiantiles, sobre todo porque pensaba que en otros países podría aprender cosas nuevas, pero lo miraba como algo muy lejano.

“Yo nunca tuve el recurso económico para poder hacer eso, por lo que descarte esa idea de hacer un intercambio, pero descubrir que existen los internships, que es ir a una empresa a realizar trabajo de ingeniería y te dan una paga” expresó.

En un principio vio como opción ingresar a la NASA debido a que existía un convenio entre la empresa y el gobierno mexicano, pero con el paso de la pandemia dicho acuerdo desapareció.

“Yo seguí buscando más opciones, conocí con mis proyectos a gente que trabaja en Tesla y me enteré de que existían los internships, pero pensé que ocupaba la ciudadanía, por lo que me detuve hasta que me dijeron que cualquier persona extranjera puede aplicar” expresó.

Al comenzar su carrera investigó cuáles eran los requisitos que solicitaban las empresas internacionales en sus vacantes para cuando se presentara la oportunidad pudiera ser candidato.

Su sorpresa fue que a los días de enviar la solicitud le respondieron para realizarle una entrevista, la cual ocurrió una semana después, les presento los trabajos que había realizado y posteriormente le llegó un correo de que había sido aceptado.

“El correo que más me causó emoción fue en el que me dicen que me quieren entrevistar, me sentí muy agradecido de que se hubieran fijado en mí, aunque sea para entrevistarme, independientemente de si me quedaba o no” expresó.

Marshall aún no cree lo rápido que fue el proceso para ingresar a Tesla, considera que hasta que llegue el día en que pise sus instalaciones va a creer que es real.

En la empresa estará trabajando con el equipo de diseño mecánico en interiores, el cual se encarga de los funcionamientos, los botones, materiales y diseñar las piezas de los automóviles Tesla.

“Cuando vean un Tesla y lo observen por dentro, ahí yo habré puesto un poco de mi trabajo, también estaré haciendo diseño mecánico, en el que moldeas la pieza y compruebas que sea resistente”

La compañía quiere que Marshall se integre al comenzar el próximo año 2023, pero Marshall está en el proceso de su visa estadounidense, por lo que en cuanto le llegue se trasladará al famoso Sillicon Valley en California.

Su estancia en el vecino país será hasta el mes de agosto, pero buscará la manera de que se pueda prolongar o que se pueda convertir en un trabajador oficial.