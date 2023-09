Esto es lo que necesitas saber

¡Buenos días, estimado lector!

Se espera que el dólar no rebase los 18 pesos a finales de año. Se espera que el dólar estadounidense no rebase los 18 pesos mexicanos durante lo que resta del año, incluso se mantenga así durante el mes de diciembre, dio a conocer el economista Roberto Valero.

Por otra parte,realizarán misa de oración para ex gobernador Eugenio Elorduy Walther el próximo miércoles.Será el próximo miércoles 27 de septiembre cuando se realice una misa en oración a Eugenio Elorduy Walther, ex gobernador de Baja California y ex presidente municipal de Mexicali.

Por último,a la alza delitos patrimoniales.Los delitos patrimoniales continúan a la alza en Mexicali durante lo que va del 2023 , tratándose de más de dos mil 600 casos, de acuerdo a datos de la secretaría de Seguridad Ciudadana.

