Estiman 300 nuevos policías para el 2024 con la posible creación de una academia en Mexicali

Mexicali, B.C.- Serían alrededor de 300 nuevos policías los que podrían graduarse el próximo año en caso de lograr concretar la creación de una nueva academia en Mexicali.

El titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Pedro Ariel Mendívil García, dio a conocer que cuentan con dos posibles vías jurídicas para obtener el permiso de creación de la nueva academia.

Precisó que una de las vías es mediante el apoyo del Gobierno del Estado, con quienes ya ha habido acercamientos, mientras que la segunda vía es acudir al Gobierno Federal para obtener dicho permiso.

“Estamos implementando ambas rutas para obtener esa autorización lo más pronto posible; Mexicali se merece una nueva academia”, expresó.

Mendívil García aseguró que el municipio cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la creación de la academia de policía, además de los elementos necesarios para operarla.

Agregó que dentro del proyecto, se contempla que la academia cuente con tecnología de última generación y con todos los elementos necesarios para su operación.

“Aunque es un proyecto de infraestructura, creo que con lo que tenemos podemos empezar, con la formación inicial”, comentó.

Recordó que el costo total de la nueva academia rondaría los 90 millones de pesos, cantidad que está contemplada dentro del incremento presupuestal para el 2024 solicitado hace algunas semanas.

Garantizó que en caso de lograr llevar a cabo dicho proyecto, serán 300 nuevos elementos por año los que se integrarán a la corporación, situación que combatirá el déficit actual.

El incremento

Cerca de un 50% es lo que la Policía Municipal de Mexicali busca incrementar su presupuesto para este 2024 en lo que el director de la corporación consideró como un presupuesto de choque.

Mendívil García dijo que solicitarán 600 millones de pesos más para el próximo año, lo que representa un presupuesto de 1 mil 813 millones de pesos, aproximadamente, de acuerdo al presupuesto aprobado este año.

El jefe policial justificó el incremento del presupuesto en diversos proyectos de gran calado, como la nueva academia policial, un campo de tiro de última generación y la compra de armamento.

No está garantizado

Pedro Ariel Mendívil admitió que no es seguro que se apruebe el incremento presupuestario solicitado para el próximo año; sin embargo, eso no significa que los proyectos contemplados dentro del mismo no se llevarán a cabo.

Agregó que anteriormente también solicitaron un aumento para este 2023, el cual no fue aprobado. No obstante, a lo largo del año se fueron implementando los proyectos que estaban previstos.

“Así lo hicimos el año pasado; el proyecto no pudo ser aprobado desde un principio en el presupuesto, pero todos los proyectos estratégicos que se presentaron fueron aprobados”.