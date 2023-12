“Esta Navidad no habrá nada, los recursos se van en el medicamento de mi hijo”

Mexicali, B.C. Magdalena Robles es una madre de familia que lo único que desea para esta Navidad es que la salud de su hijo mejore, ya que debido a la compra de medicamentos y a la falta de recursos, para esta Navidad no podrán realizar una cena especial.

La residente de la colonia Bellavista cuenta que este mes ha sido complicado para ella y su familia, pues además de no contar con las suficientes cobijas y ropa de invierno para estas temperaturas que siguen descendiendo, su hijo se encuentra enfermo del hígado.

“Yo lo he tenido malo, está enfermo del hígado, tiene tiroides, pues no hemos podido planear nada de Navidad porque no tengo dinero, los especialistas son muy caros y yo estoy pensionada”.