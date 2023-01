Esperemos que sí implementen el protocolo: Madres de familia de la Leona Vicario

Tras tres horas de reunión, madres de familia y la nueva maestra encargada de la primaria Leona Vicario, en la que establecieron nuevos protocolos para brindarle seguridad escolar a los menores, esperan si se lleven a cabo.

“Esperemos que sí implementen el protocolo, que se lo aprendan para saber qué hacer en cualquier tipo de situaciones que se exponga” expresó madre de una de las víctimas, Dulce Ángulo.

Luego de ser removido temporalmente el ex director, Gabriel, mientras se llevan a cabo las investigaciones por parte de la Secretaría de Educación para saber si actuó de acuerdo al protocolo.

La nueva maestra de nombre María Elena Magaña estará al frente temporalmente del plantel como encargada del despacho, quien citó a las madres el martes para establecer los nuevos protocolos y quedarán claros para todos los docentes.

“Está en la mejor disposición de apoyar a la escuela, de reconstruirla y del cuidado de los niños, es lo primero la seguridad de los niños” comentó.

De acuerdo a los padres de familia, los temas primordiales fueron la seguridad escolar, proyectos sociales para el bienestar de los menores,

Respecto a la denuncia que realizó la madre ante el Órgano de Control Interno en contra del exdirector, hasta el momento autoridades educativas les comentaron que se encuentra bajo investigación

“Si va a llevar un buen tiempo, yo voy a ampliar mi denuncia, no sé quiénes más van a ser partícipes en esa denuncia por las omisiones que se cometieron”

Dulce argumentó que como madres ya no se confiaran tanto de las autoridades escolares como anteriormente, sino que estarán atentas a sus acciones.

Aún existe temor por parte de las madres debido a que se integrarán nuevos docentes para cubrir las vacantes disponibles los cuales fueron mandados por el sindicato, quienes aparentemente no son de interinatos, sino fijos.

Frente al grupo de las menores que fueron víctimas estará una nueva maestra a partir del 11 de enero que comienzan las clases.

“Quizá eso nos pueda dar un poco de alivio, más porque va a ser una mujer la que va a estar al frente del grupo de mi hija y se que ella también va a estar más cómoda” comentó.

Las madres de familia se estarán reuniendo con autoridades educativas cada semana para que lleven mesas de diálogo y se propongan nuevos métodos para evitar se repitan situaciones de abuso.

“Si tuvieron como maestro a este señor denúncielo, nosotras como madres de familia los vamos a apoyar, no lo duden, a los niños no se les toca y no tengan miedo ni vergüenza” expresó.