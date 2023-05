Esperan tener Ley en materia de Desaparición Forzada en tres meses

El Congreso del Estado espera se establezca la Ley en materia de Desaparición Forzada en por lo menos tres meses por parte de la Comisión de Reforma del Estado que preside la diputada, Rocío Adame.

Con esta ley se busca desarrollar un cuerpo normativo que sea el instrumento adecuado para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada del estado.

“De entrada no tenemos ley y algo que no se regula, pues no hay manera de como acotarlo, estamos desde la creación y lo haremos tomando la ley general y haciendo las adecuaciones para Baja California” comentó la diputada Adame.

Actualmente, se encuentran mesas de trabajo con diferentes organismos locales, nacionales e internacionales como forma de sensibilización del tema, además se realiza un parlamento abierto.

Reconoció que el trabajo tan activo de los colectivos rebasa el trabajo de las autoridades, por lo que buscan determinar las actividades de cada organismo y que los familiares de personas desaparecidas tengan un respaldo.

Se espera que en los próximos días se abra una convocatoria para que participen los colectivos de búsqueda para que se pueda complementar la nueva ley.

Lo último que se realizó por parte de la Comisión fue un taller de sensibilización en el tema, el cual estuvo conformado por los legisladores, miembros de la Cruz Roja, así como la agrupación Elementa.