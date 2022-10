Esperan incremento de ventas en tianguis de la Hidalgo tras baja de temperaturas

Vendedores del tianguis de la colonia Hidalgo, junto a Walmart, reconocieron que las últimas semanas fueron muy complicadas en las ventas, sin embargo, en estos últimos días han observado un aumento en los ingresos.

Tras los últimos reportes climáticos en los que se dio a conocer que disminuirán las temperaturas en la ciudad de Mexicali, comerciantes del tianguis de la Hidalgo señalaron que esperan mayores ventas ahora que el calor ya no será tan intenso como lo fue en los días de julio o agosto.

“Te puedo decir que ahora en estos últimos días si han aumentado las ventas, la verdad que sí, el clima y el hecho de que mucha gente ya está recibiendo su dinero de fin de año ayuda mucho”, comentó uno de los vendedores.

Expresaron que ahora que el calor ya no es tan intenso la gente acude más, sobre todo los fines de semana, en donde las ventas se están incrementando, no lo suficiente, pero ya no hay pérdidas.

“La verdad es que en tiempo de calor uno apenas y sacaba para la renta, ahorita ya no, pagas la renta y a parte hay ganancia. Ya de aquí para adelante se viene lo bueno, estos son los meses en los que suben las ventas”, comentó uno de los comerciantes.

La dueña de uno de los puestos comentó que antes la gente no acudía por las altas temperaturas, pero que ahora ya se encuentra agradable y por eso ya los pasillos no se ven tan vacíos, lo que está ayudando a que haya más ingresos para quienes tienen su negocio en el lugar.

Foto: Juan José Solano

Respecto a las fuertes lluvias que azotaron la ciudad en estas últimas semanas, José, quien tiene su puesto de ropa, señaló que se vieron obligados a cerrar en esos días, que hubo demasiadas pérdidas e incluso algunos puestos se inundaron.

“No, cuando llueve la pasamos demasiado mal, ya no pudimos vender. Tuvimos que cerrar temprano y lógicamente la gente no iba a venir, además, súmale el calor que hacía cuando no llovía, no, fueron meses duros”, comentó José.

José también comentó que a partir de ahora es cuando se vienen los días buenos para ellos, por lo que esperan que las ventas sigan aumentando y el clima siga bajando para que más gente acuda al tianguis.