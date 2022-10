Escuela Cervantes de Taekwondo, destaca en competencias internacionales

MEXICALI, Baja California. La escuela Guerreros Aztecas obtuvo el primer lugar en la competencia Trinacional de Taekwondo, que se celebró en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Tijuana.



Durante esa competencia, los atletas bajacalifornianos lograron coronarse como campeones por equipos, lograron un total de 44 preseas, 12 medallas de oro, 10 de plata y 22 de bronce.







Me gustó mucho el evento, vimos selecciones nacionales muy fuertes como la de Estados Unidos, ellos tienen un estilo muy particular pero no tenemos nada que pedirle a ellos, estamos muy parejos”, compartió el entrenador Cervantes.