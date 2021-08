Es posible que dos ingredientes sean causa de intoxicación en un restaurante

Son dos ingredientes los que posiblemente podrían haber causado la intoxicación de alrededor de 26 personas que comieron en el restaurante mexicalense Sushi Roll Factory, dijo la Secretaría de Salud.

El titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, informó que están en análisis los dos ingredientes; uno de los mencionados anteriormente fue el huevo, como uno de los potenciales responsables.

Pérez Rico aclaró que por lo pronto, el lote de huevo de la empresa proveedora del restaurante, ya fue retirado de los establecimientos donde había sido colocado.

Explicó que no podía abundar mucho en detalles, como qué otros ingredientes se están analizando, con el fin de no causar afectaciones a los negocios, y que finalmente no fueran responsables de las intoxicaciones.

“Es una situación que estamos viendo muy muy puntualmente qué fue lo que pasó, dónde se originó, la causa de que las personas, éstas, se intoxicaran, y queremos ser súper puntuales”, mencionó.

“En la elaboración del producto alimenticio hubo varias sustancias que tenemos línea, y que estamos seguros que es el origen, pero no me gustaría decir hasta tener todos los elementos y las sanciones”, aclaró.

El secretario Alonso Pérez Rico mencionó que obviamente retiraron del mercado bajacaliforniano todos los huevos de la empresa implicada, así como el resto de los ingredientes en análisis.

“Obviamente, no nada más en Baja California, todas las sustancias que están bajo sospecha de ser el origen de la intoxicación, se retiraron del consumo humano, y estamos investigando”, mencionó.

El Secretario de Salud aseguró que habrá sanciones en contra de las empresas responsables de la intoxicación masiva en Mexicali, si bien no las pueden ejercer, las van a recomendar.