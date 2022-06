Es el tipo de sangre O- una de las más difíciles de localizar

A pesar de ser también una de las más comunes la sangre O- ha sido últimamente una de las más difíciles de conseguir debido a la poca participación ciudadana en relación a la donación altruista, así lo informó la Dra. María Guadalupe Pacheco León quien actualmente es coordinadora de auxiliares diagnósticos del banco de sangre.

Por lo que con el fin de fomentar la donación voluntaria la Dra. informó que a través del IMSS impulsarán mediante una pequeña celebración a las personas que acudan a donar el 13 de junio debido a que el 14 de junio será el día mundial del donante de sangre.

Esto a su vez también será para trabajar en el déficit de sangre al que se enfrenta actualmente el banco de sangre de la clínica 30 del IMSS.

‘’Estamos muy escasos siempre de donaciones altruistas, no hay donadores es muy poco, 1 o 2 por mes o 1 cada dos meses’, agregó.

Siendo las mujeres entre los rangos de edades de 20 y 30 años las que mayormente acuden al centro de manera voluntaria a donar sangre.

Las personas que deseen acudir no tendrán necesidad de hacer fila, pasándose directamente solo con presentar su identificación oficial y haber hecho ayuno de un mínimo de 8 horas.

Por lo que invitó a la ciudadanía a sensibilizarse con el tema y participar en el proceso de donación el cual dura entre 30 y 35 minutos donde una vez dentro del proceso pasan una prueba de exámenes médicos.

Donde primeramente pasan por una toma de signos vitales para verificar que no tengan presión alta o baja, posteriormente se realiza una prueba sencilla para validar que la persona no tenga anemia y una vez teniendo resultados positivos un medio especialista les hará unas preguntas para corroborar que no tengan una contraindicación.

Una vez teniendo las bolsas de sangre para donación se envían a un laboratorio del banco de sangre donde se examina para verificar que no haya presencia de enfermedades de transmisión sexual como el VIH, Hepatitis C, Sífilis entre otras y de esta manera darle la seguridad a los pacientes que necesitan la sangre que esta está limpia y libre de enfermedades.

Daniel Reséndiz

Será México el país sede para festejar el día del donador.

Debido a esto la coordinadora anunció que como institución realizará un festejo para hacer conciencia a la población de lo que es la donación voluntaria y para aquellas que donen se les otorgará un detalle simbólico ya que con la sangre no se lucra ya que este debe de ser un acto gratuito en ayuda a la sociedad.

La donación voluntaria es la que brinda las reservas al banco de sangre y preocupa la falta de personas que no van a donar de forma altruista y si bien esta donación siempre se ha dado de forma mínima antes, durante y después de la pandemia ahora es más la escasez que se tiene.

Cada bolsa de sangre salva tres vidas.

Dentro de los otros beneficios que la doctora destacó es que los resultados de los exámenes se entregan de manera gratuita a la persona que donó siendo esto un beneficio ya que normalmente estos exámenes pueden ser pocos accesibles para algunas personas por la intervención monetaria que requiere.

Por último añadió que aunque el proceso sea sencillo mucha gente no acude porque no lo conoce y no conocen los beneficios que es para el cuerpo ser un donador recurrente, por lo que hace la invitación abierta a acudir a los bancos de sangre a donar y a resolver sus dudas en relación a este proceso.