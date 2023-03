Erick Morales es presentado como Encargado de Despacho del Indebc

MEXICALI, Baja California. Mediante un comunicado en redes sociales, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, anunció a Erick “Terrible” Morales como nuevo encargado de Despacho del Instituto del Deporte y Cultura Física de Baja California (Indebc). A su llegada a las instalaciones de la Ciudad Deportiva, el excampeón mundial tijuanense explicó sus expectativas para el deporte bajacaliforniano.

“Hay muchos jóvenes fuertes que tienen ganas de triunfar, actualmente hay muchos lugares en los que no hemos podido llegar con el deporte, hay que estar en constante comunicación con los institutos municipales de cada municipio, ya que creo que cada uno está muy aislado”, comentó.

De igual manera, Morales pidió paciencia para sus primeras acciones como encargado del Indebc.

Es muy diferente el estar afuera, que estar aquí ya sentado tomando decisiones, primeramente, tenemos que saber con que contamos, ver como están las condiciones, encontrar y ver hacia dónde vamos o qué podemos hacer con lo poco o mucho que tenemos”, resaltó.

Sobre los programas deportivos, Morales adelantó que realizará algunos ajustes en los próximos días.

“Hemos estado viéndolos, no han cambiado y no van a cambiar, solo hay que fortalecer la masificación, ese es el poder de fortalecer a los municipios, entiendo que no había una muy buena comunicación entre institutos municipales con el estatal, la otra es que los medios de comunicación tendrán apertura para saber la realidad del deporte en la actualidad con los institutos”, explicó.

Sobre la situación de entrar como Encargado de Despacho del Indebc, Morales aclaró que no será permanente.