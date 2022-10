Entrega alcaldesa de Mexicali primer informe de gobierno

Se llevó a cabo el primer informe de gobierno por parte de la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, quien destacó los mayores logros y retos durante su primer año al mando de la ciudad.

La munícipe señaló que la principal clave de su gobierno fue darle continuidad a los proyectos que se habían realizado en la gestión de Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como darle una mayor importancia a la seguridad de los mexicalenses.

Sobre el tema de la inseguridad que hay en Mexicali, Norma Alicia Bustamante informó que se trabajó en el fortalecimiento de la policía municipal dándoles mejores equipos de trabajo, mayores apoyos a los oficiales para mejorar las condiciones laborales en las que se encuentran.

Bustamante Martínez mencionó que con el fin de fortalecer la operatividad para el fortalecimiento de los patrullajes preventivos, se contrataron en arrendamiento 164 vehículos, 100 Pick Ups RAMS, 60 Kicks y 4 camionetas Ford F50.

También se hizo entrega de un sistema de comunicación y monitores que consta de mil radios portátiles que se van a repartir en las dos comandancias que hay en la ciudad, así como en las 5 sub comandancias y en las 37 estaciones de policía en grupos especiales.

Fueron 300 radios móviles los que se entregaron en este mismo paquete que se instalarán en 160 patrullas, en donde 50 serán usadas como terminal base y las otras 90 serán para unidades que se encuentren en buen estado.

“Quiero señalar esto, ya que la policía de Mexicali estaba incomunicada con el Estado, totalmente incomunicada. La seguridad y la eficiencia de la DSPM aumentan de manera potencial con la adquisición de este equipo”, comentó la alcaldesa de Mexicali.

La primera edil, mencionó que se han mejorado las condiciones laborales de los oficiales con la gestión de un seguro de vida en caso de fallecimiento de 250 mil pesos y 25 mil pesos para gastos funerarios ya que no contaban con ningún seguro de vida. Así mismo, se dará un bono educativo para los hijos de los oficiales junto con un bono de riesgo.

En el informe detalló que se ha realizado un apoyo para el cuerpo heroico de bomberos a quienes se les ha dado dos máquinas extinguidoras, equipamiento de primera tecnología, nuevas chamarras y un aumento en el presupuesto anual para poder mejorar sus condiciones de trabajo.

En materia de medio ambiente, la alcaldesa de Mexicali informó que es un problema en el que no se han logrado los avances que el ayuntamiento quisiera y por eso están realizando campañas de reforestación que permitan crear conciencia en los ciudadanos.

“El problema en la contaminación es que no duele y nos está matando, pero no duele, y seguimos respirando, seguimos fumando, seguimos contaminando y no duele. Cuando duele es debido a que ya es un enfisema pulmonar o un cáncer”, expresó Norma Bustamante.

Señaló que se tienen más de 35 mil árboles para una campaña de reforestación, así como se han otorgado 1500 licencias ambientales a negocios que cumplen con el reglamento. También, se le ha dado mantenimiento a las áreas verdes de la ciudad y se retiraron 27 mil llantas de la vía pública y lotes baldíos.

Bustamante Martínes agradeció a los mexicalenses por su participación en lo que va del año, por lo que destacó el tema del predial en donde se han recaudado 210 millones de pesos más que el año pasado, siendo un total de 784 millones de pesos, lo que ha permitido un incremento en el presupuesto normal y participativo.

Durante su primer informe de gobierno, la alcaldesa de Mexicali expresó su orgullo hacía su equipo de trabajo, felicitó a Manuel Zamora, director de Protección al Ambiente y al síndico Hector Israel Ceceña por la labor que realizan diariamente.