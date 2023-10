Entrega El Florido automóvil a ganadora de la promoción “Dale un Switch a tu auto”

Mexicali, B.C.- “Abarrotes El Florido” entregó un automóvil Nissan March a la ganadora de la promoción “Dale un Switch a tu auto” la mañana del miércoles 18 de octubre en Mexicali, en la sucursal ubicada sobre calzada Gómez Morin.

Yuridia Flores fue la ganadora del automóvil, quien manifestó estar muy emocionada debido a que no se imaginó que lograría ganarse un automóvil solo por surtir la despensa de su hogar.

Yuridia fue una de las tres ganadoras; las otras dos personas que ganaron fueron de la ciudad de Tijuana. En la dinámica participaron las 52 sucursales de todo el teatro, de las cuales siete están en Mexicali.

Para participar solo tienen que realizar una compra mínima de 60 pesos en productos de la marca Pepsico y otros 60 en la marca Rancho del Tío; posteriormente se tenían que registrar.

Se les preguntaba la cantidad de productos que contiene el video que se les envió, junto con sus datos generales; quien le atinara o se acercara al número correcto de productos sería el ganador.

“Fuimos a comprar los productos de la casa, entre ellos las sabritas que estaban en promoción y un producto de Rancho del Tío, no sabíamos que estaba esa promoción; accidentalmente combinamos lo que se necesitaba”, comentó.

Cuando Yuridia pagó su despensa, le informaron que en su recibo de compra venía un código QR para participar en la dinámica, pero no se registró inmediatamente; lo hizo días después, tras la insistencia de su esposo.

“Mi esposo estaba insistiendo hasta que me di el tiempo de ingresar y registrarme; pasaron días y el martes me llamaron para decirme que resultamos ganadores del carrito”, comentó.

El 29 de septiembre fue cuando Yuridia realizó la compra en la sucursal del ejido Puebla; cuando le llamaron para decirle que era la ganadora, llegó a pensar que era una estafa.

“Yo les dije que no, que era una broma, y me insistieron en que no, que era verdad y que acudiera a la sucursal ese día en la tarde. Pues acudimos, y resultó ser verdad; ya tenemos nuestro carrito”, expresó."